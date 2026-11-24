'एवेंजर्स: डूम्सडे' का धमाकेदार अंतिम हिंदी ट्रेलर जारी, स्टीव रोजर्स की हुई भावुक वापसी

लेखन ज्योति सिंह 12:58 pm Nov 24, 202612:58 pm

क्या है खबर?

मार्वल ने अपनी आगामी फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का अंतिम हिंदी ट्रेलर जारी कर दिया है। इस एक्शन-एडवेंचर में एक बार फिर सभी सुपरहीरो एकजुट होकर आएंगे जिनका सामना रॉबर्ट डाउनी जूनियर के खूंखार विलेन किरदार 'डॉक्टर डूम' से होगा। ट्रेलर ने आते ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है। वहीं, स्टीव रोजर्स की वापसी लोगों को भावुक कर रही है। एंटनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित यह फिल्म MCU की मल्टीवर्स सागा की दूसरी आखिरी फिल्म होगी।