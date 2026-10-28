मार्वल का दिवाली तोहफा, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' भारत में एक दिन पहले देखने का मिलेगा मौका

Diwali just got a whole lot more LIT! 🙌@RobertDowneyJr & #ChrisEvans have a special festive message for India, along with a dhamakedar tohfa - #AvengersDoomsday now releases a day early in India, on 17th December!



Releasing in English, Hindi, Tamil & Telugu. #50DaysToDoomsday pic.twitter.com/6Nw4g5n7td