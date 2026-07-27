'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर 'स्पाइडर-मैन' के साथ सिनेमाघरों में होगा रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म?
मार्वल स्टूडियोज 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर सिर्फ सिनेमाघरों में ही जारी करने जा रहा है। यह ट्रेलर 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' फिल्म के साथ दिखाया जाएगा, जो 31 जुलाई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
यह एक ऐसा समझदारी भरा कदम है, जिससे दोनों फिल्मों को लेकर लोगों में उत्साह दोगुना हो जाएगा और दर्शकों को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के अगले बड़े कदम की एक खास झलक देखने को मिल पाएगी।
सभी भाषाओं में आएगा 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर
यह ट्रेलर 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के सभी भाषाओं के संस्करणों के साथ दिखाया जाएगा, ताकि दुनियाभर के मार्वल प्रशंसक इसे देख सकें।
एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, फ्लोरेंस पुघ, पेड्रो पास्कल और टॉम हिडलस्टन जैसे जाने-माने सितारे शामिल हैं।
यह फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में 3 अलग-अलग यूनिवर्स के हीरोज मिलकर एक बड़े मल्टीवर्स खतरे का सामना करेंगे।
यही वजह है कि प्रशंसक अभी से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं और खासे उत्साहित हैं।