'एवेंजर्स: डूम्सडे' का ट्रेलर 'स्पाइडर-मैन' के साथ सिनेमाघरों में होगा रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म?

यह ट्रेलर 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के सभी भाषाओं के संस्करणों के साथ दिखाया जाएगा, ताकि दुनियाभर के मार्वल प्रशंसक इसे देख सकें।

एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, फ्लोरेंस पुघ, पेड्रो पास्कल और टॉम हिडलस्टन जैसे जाने-माने सितारे शामिल हैं।

यह फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में 3 अलग-अलग यूनिवर्स के हीरोज मिलकर एक बड़े मल्टीवर्स खतरे का सामना करेंगे।

यही वजह है कि प्रशंसक अभी से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं और खासे उत्साहित हैं।