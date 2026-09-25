'अवेंजर्स: एंडगेम' फिर होगी सिनेमाघरों में रिलीज, नए सीन खोलेंगे 'डूम्सडे' के राज

मार्वल अपनी सुपरहिट फिल्म 'अवेंजर्स: एंडगेम' को 25 सितंबर, 2026 को फिर से सिनेमाघरों में ला रहा है. इस बार इसका नाम 'अवेंजर्स एंडगेम: एनकोर' रखा गया है।

इस बार रिलीज होने वाली फिल्म में कुछ बिल्कुल नए सीन जोड़े गए हैं। ये सीन सीधे तौर पर 18 दिसंबर को आने वाली फिल्म 'अवेंजर्स: डूम्सडे' से जुड़े होंगे।

फिल्म के निर्देशक रूसो ब्रदर्स इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने दर्शकों से गुजारिश की है कि वे नए सीन की कहानी किसी और को न बताएं, ताकि दूसरों का मजा खराब न हो।