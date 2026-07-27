मार्वल का नया दांव, क्या 'इंफिनिटी विजन' बदल देगा सुपरहीरो फिल्मों का पूरा खेल?

मार्वल अपनी फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के साथ सिनेमा के अनुभव को एक नया मोड़ देने वाला है। इसके लिए कंपनी ने 'इंफिनिटी विजन' नाम का एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया है।

खास बात यह है कि इस फॉर्मेट के लिए किसी नए या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 'इंफिनिटी विजन' पहले से मौजूद प्रीमियम स्क्रीन को एक खास सर्टिफिकेट देता है, जिससे फिल्म देखने का अनुभव और बेहतर हो जाता है।

अब दर्शकों के मन में सवाल है कि क्या यह नया फॉर्मेट वाकई फिल्म देखने के अहसास को बदल देगा, या यह सिर्फ एक नया नाम है जो सुनने में अच्छा लगता है?