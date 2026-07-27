मार्वल का नया दांव, क्या 'इंफिनिटी विजन' बदल देगा सुपरहीरो फिल्मों का पूरा खेल?
मार्वल अपनी फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के साथ सिनेमा के अनुभव को एक नया मोड़ देने वाला है। इसके लिए कंपनी ने 'इंफिनिटी विजन' नाम का एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया है।
खास बात यह है कि इस फॉर्मेट के लिए किसी नए या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 'इंफिनिटी विजन' पहले से मौजूद प्रीमियम स्क्रीन को एक खास सर्टिफिकेट देता है, जिससे फिल्म देखने का अनुभव और बेहतर हो जाता है।
अब दर्शकों के मन में सवाल है कि क्या यह नया फॉर्मेट वाकई फिल्म देखने के अहसास को बदल देगा, या यह सिर्फ एक नया नाम है जो सुनने में अच्छा लगता है?
भारत में 'इंफिनिटी विजन' का असर
हमारे देश में अभी तक सिर्फ करीब 35 आईमैक्स (IMAX) स्क्रीन हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बड़ी फिल्मों को पी एक्स एल (PXL), आई सी ई (ICE) या इंसाइनिया (इंसाइनिया) जैसे फॉर्मेट में ही देख पाते हैं।
ऐसे में 'इंफिनिटी विजन' एक नया विकल्प दे सकता है, जहां दर्शकों के पास चुनने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं होते।
चूंकि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' इस फॉर्मेट की पहली बड़ी फिल्म है, इसलिए सब यह जानना चाहते हैं कि क्या यह कहानी सुनाने और स्क्रीन टेक्नोलॉजी, दोनों के लिए नया पैमाना सेट करेगी, या फिर आम दर्शक इस बदलाव को महसूस भी कर पाएंगे।