'जेन वी' के स्टार मार्वल की 'एक्स-मेन' कास्ट से जुड़े, जानिए कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?

एंजेल, जिसका असली नाम वॉरेन वर्थिंगटन III है, एक म्यूटेंट है जिसके पास बड़े पंख और उड़ने की शक्ति है।

इससे पहले भी वह 'एक्स-मेन' की पिछली फिल्मों में दिख चुका है, जहां बेन फॉस्टर ने फ्लैशबैक में बच्चे के रूप में और केडन बॉयड ने बड़े होने पर उसका किरदार निभाया था।

इस नई फिल्म का निर्देशन जेक श्रेयर ('थंडरबोल्ट्स' वाले) कर रहे हैं और यह 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में आएगी।