'जेन वी' के स्टार मार्वल की 'एक्स-मेन' कास्ट से जुड़े, जानिए कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?
मार्वल ने अभी-अभी यह बताया है कि 'जेन V' के आसा जर्मन आने वाली 'एक्स-मेन' फिल्म में एंजेल का किरदार निभाएंगे।
पिछले महीने हुए डी23 इवेंट में मार्वल के प्रमुख केविन फीगे ने 'एक्स-मेन' के नए कलाकारों का खुलासा किया था।
इस फिल्म में साडी सिंक जीन ग्रे, किट कॉनर साइक्लॉप्स, समारा वीविंग एम्मा फ्रॉस्ट और एडम ड्राइवर मिस्टर सिनिस्टर की भूमिका में नजर आएंगे।
जेक 5 मई, 2028 को 'एक्स-मेन' का निर्देशन करेंगे
एंजेल, जिसका असली नाम वॉरेन वर्थिंगटन III है, एक म्यूटेंट है जिसके पास बड़े पंख और उड़ने की शक्ति है।
इससे पहले भी वह 'एक्स-मेन' की पिछली फिल्मों में दिख चुका है, जहां बेन फॉस्टर ने फ्लैशबैक में बच्चे के रूप में और केडन बॉयड ने बड़े होने पर उसका किरदार निभाया था।
इस नई फिल्म का निर्देशन जेक श्रेयर ('थंडरबोल्ट्स' वाले) कर रहे हैं और यह 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में आएगी।
जर्मन 'जेन V' से चर्चा में आए
जर्मन को 'जेन V' में सैम रियोर्डन के किरदार से पहचान मिली। इस शो में उन्होंने सुपर ताकत वाले एक सुपरहीरो की भूमिका निभाई थी, और उनकी इस परफॉर्मेंस ने उन्हें ध्यान खींचने वाला कलाकार बना दिया था।