OTT पर होगा सुपरहीरो का कब्जा, 2026 में धमाका करने के लिए तैयार कई सीरीज

OTT लवर्स के लिए 2026 धमाकेदार साबित होगा। खासतौर पर उनके लिए जिन्हें सुपरहीरो पर बनी फिल्में या वेब सीरीज खूब पसंद आती हैं। मार्वल और डीसी अपने बहुप्रतीक्षित और प्रभावशाली शो के साथ दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनमें 'वंडर मैन' से लेकर 'डेयरडेविल' तक कई नाम शामिल हैं। इन सीरीज को जियोहॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियाे पर स्ट्रीम किया जाएगा। यहां देखिए 2026 में आने वाली धमाकेदार सीरीज की पूरी सूची।

#1 & #2 'वंडर मैन' और 'डेयरडेविल: बॉर्न अगेन सीजन 2' साइमन विलियम्स, याह्या अब्दुल-मतीन II और बेन किंग्सले अभिनीत 'वंडर मैन' 28 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसकी स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी। इस सीरीज के जरिए मार्वल सुपरहीरो की जिंदगी के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाएगा। डेयरडेविल: बॉर्न अगेन सीजन 2 का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है जो 4 मार्च 2026 को इसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बार सीरीज में जेसिका जोन्स की भी वापसी हो रही है।

#3 & #4 'स्पाइडर-नोयर' और 'द बॉयज सीजन 5' अभिनेता निकोलस केज के मुख्य किरदार वाली सीरीज 'स्पाइडर-नोयर' इसी साल 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। यह एक लाइव-एक्शन सीरीज है जिसकी कहानी 1930 के न्यूयॉर्क की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्माता इस सीरीज का प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों फॉर्मेट में करेंगे। चर्चित वेब सीरीज 'द बॉयज सीजन' का 5वां और आखिरी सीजन 8 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर दस्तक देगा। यह सीजन गहन भावनात्मक और एक्शन से भरपूर होने का दावा करता है।

