ऑस्कर विजेता मारजो गोरटनर का निधन, 82 की उम्र में ली आखिरी सांस

मार्जो मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जाने जाते थे। अभिनेता इयान जियरिंग ने अच्छे कामों के लिए बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करने के लिए उनकी खूब तारीफ की।

जेनिफर टिली ने यह भी बताया कि उनके स्की टूर्नामेंट कितने मजेदार होते थे। जेनिफर ने मार्जो को दिल से दरियादिल इंसान कहा।

उनके फैंस 'बॉबी जो एंड द आउटलॉ' जैसी फिल्मों में उनकी खास अदाकारी को भी याद कर रहे हैं।