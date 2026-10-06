ऑस्कर विजेता मारजो गोरटनर का निधन, 82 की उम्र में ली आखिरी सांस
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मार्जो गॉर्टनर, जो एक बाल उपदेशक से फिल्मों और टीवी की दुनिया में आए, उनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है।
उनकी जिंदगी की कहानी पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'मारजो' ने ऑस्कर जीता था। इंजील के प्रचारक का काम छोड़कर उन्होंने बाद में 'अर्थक्वेक' और 'द ए-टीम' जैसी मशहूर फिल्मों में भी अपनी अदाकारी दिखाई।
इयान और जेनिफर ने की मार्जो के चैरिटी कामों की तारीफ
मार्जो मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जाने जाते थे। अभिनेता इयान जियरिंग ने अच्छे कामों के लिए बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करने के लिए उनकी खूब तारीफ की।
जेनिफर टिली ने यह भी बताया कि उनके स्की टूर्नामेंट कितने मजेदार होते थे। जेनिफर ने मार्जो को दिल से दरियादिल इंसान कहा।
उनके फैंस 'बॉबी जो एंड द आउटलॉ' जैसी फिल्मों में उनकी खास अदाकारी को भी याद कर रहे हैं।