टीवी शो का सस्पेंस पूछने पर फेल हुआ AI, मशहूर लेखिका मार्गरेट एटवुड ने दी चेतावनी
मशहूर लेखिका मार्गरेट एटवुड ने बाबेल लिटरेरी फेस्टिवल में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने टीवी शो 'फादर ब्राउन' का सस्पेंस जानने के लिए क्लाउड AI का इस्तेमाल किया, तो उसने गलत जानकारी दे दी। उन्होंने समझाया कि इंटरनेट पर सही डेटा न होने के कारण AI भी गलत जवाब देता है। एटवुड ने कंप्यूटर की मशहूर कहावत 'गार्बेज इन, गार्बेज आउट' का हवाला देते हुए सबको चेतावनी दी कि बिना दोबारा जांच किए कभी भी AI की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।
अमेरिका में दबाई जा रही हैं स्वतंत्र आवाजें
फेस्टिवल के दौरान मार्गरेट एटवुड ने अपनी किताबों पर लगी पाबंदियों का भी खुलकर जिक्र किया। उन्होंने खासतौर पर अपनी मशहूर और चर्चित किताब 'द हैंडमेड्स टेल' पर बात करते हुए चिंता जताई कि अमेरिका में इन दिनों अलग-अलग और स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस कार्यक्रम में उनके संस्मरण 'बुक ऑफ लाइव्स' को भी प्रमुखता से पेश किया गया। ये किताब सेंसरशिप और तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ उनकी लंबे समय से चली आ रही वैचारिक लड़ाई को बेहद मजबूती से दुनिया के सामने उजागर करती है।