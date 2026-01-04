ऑस्कर की दौड़ में मराठी फिल्म 'दशावतार', भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 की शुरुआत एक ऐतिहासिक खुशखबरी के साथ हुई है। बेहतरीन कहानी और शानदार मेकिंग के दम पर मराठी फिल्म 'दशावतार' ने ऑस्कर 2026 की दावेदारी सूची में जगह बनाकर दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा जारी इस सूची में शामिल होना फिल्म के निर्माताओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। इस उपलब्धि के बाद से फिल्म की पूरी टीम जश्न में डूबी है।

उपलब्धि पहली बार ऑस्कर की दावेदारी सूची में शामिल हुई कोई मराठी फिल्म मराठी फिल्म 'दशावतार' ने ऑस्कर 2026 की दावेदारी सूची में जगह बना ली है, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मराठी फिल्म 'दशावतार' को ऑस्कर की इस खास अंतरराष्ट्रीय सूची में जगह मिली है, जहां दुनियाभर से भेजी गई लाखों फिल्मों में से सिर्फ चुनिंदा बेहतरीन फिल्मों को चुना जाता है। ये उपलब्धि इसलिए खास है, क्योंकि इस श्रेणी में शामिल होने वाली 'दशावतार' पहली मराठी फिल्म बन गई है।

उपलब्धि 'होमबाउंड' के बाद इस साल ऑस्कर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बनी 'दशावतार' फिल्म को अकादमी स्क्रीनिंग रूम में दिखाया जाएगा। मतलब ये कि ऑस्कर की टीम के वोटर्स (जज) इस फिल्म को देखेंगे और नामांकन के लिए विचार करेंगे। करण जौहर की 'होमबाउंड' के बाद 'दशावतार' इस साल ऑस्कर की रेस में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक सुबोध खानोलकर और पूरी टीम इस ऐतिहासिक कदम को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने इसे मराठी और भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण बताया है।

बयान क्या बोले फिल्म के निर्देशक? निर्देशक सुबोध खानोलकर ने कहा, "ये सफलता हमारी मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने देखने की वजह से मिली। सिर्फ काम पर भरोसा रखना, लगातार मेहनत करना और गिरकर फिर उठना ही ऐसे मुकाम तक पहुंचने में मदद करता है। ये उपलब्धि सिर्फ फिल्म 'दशावतार' के लिए नहीं, बल्कि पूरे मराठी सिनेमा के लिए गर्व का पल है। अब मराठी फिल्में दुनियाभर में अपनी पहचान बना सकती हैं। मराठी सिनेमा अब वैश्विक स्तर पर भी चमक रहा है।"

