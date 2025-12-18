ऑस्कर ने 50 साल बाद ABC को कहा अलविदा, यूट्यूब को बनाया अपना नया ठिकाना

ऑस्कर 2026 का दुनियाभर के सिनेप्रेमियों को इंतजार है। इस साल जहां इसमें सिनेमैटोग्राफी और कास्टिंग की श्रेणी जोड़ी गई है, वहीं अब ऑस्कर के इतिहास में 53 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 50 साल तक टीवी पर राज करने के बाद फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह अब सीधे यूट्यूब पर दिखाई देगा। पहली बार ऐसा होगा, जब ऑस्कर अवॉर्ड्स पारंपरिक टीवी चैनल को छोड़कर पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे।

साझेदारी ऑस्कर ने ABC को कहा अलविदा दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड शो ऑस्कर अब ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऐलान किया है कि 2029 से ऑस्कर अवॉर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर स्ट्रीम होंगे और इसी के साथ ऑस्कर अवॉर्ड्स की करीब 50 साल पुरानी ABC के साथ चली आ रही ब्रॉडकास्ट साझेदारी भी खत्म हो जाएगी। ऑस्कर, 2029 से ABC को अलविदा कह देगा, जिसके बाद फिल्म अवॉर्ड्स का लुत्फ यूट्यूब पर उठाया जा सकेगा।

स्ट्रीमिंग 50 साल पुराना नाता टूटा ABC, जो 1961 से ऑस्कर अवॉर्ड्स का आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्टर रहा है, अब 2028 तक ही इस समारोह का प्रसारण करेगा। इसमें ऑस्कर का 100वां ऐतिहासिक संस्करण भी शामिल होगा। इसके बाद 2029 से 2033 तक ऑस्कर अवॉर्ड्स के ग्लोबल स्ट्रीमिंग अधिकार यूट्यूब के पास होंगे। इस नई डील के तहत सिर्फ मुख्य ऑस्कर समारोह ही नहीं, बल्कि रेड कार्पेट कवरेज, ऑस्कर नामांकन की घोषणा, गवर्नर्स अवॉर्ड्स और अकादमी से जुड़े अन्य आधिकारिक कार्यक्रम भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होंगे।

पहल क्याें उठाया गया ये कदम? अकादमी के CEO बिल क्रेमर और अध्यक्ष लिनेत्त हाउवेल टेलर ने एक बयान में कहा, "अकादमी ने यूट्यूब के साथ मिलकर एक ऐसा समझौता किया है जिससे अब ऑस्कर अवॉर्ड्स और सालभर के अकादमी प्रोग्राम सीधे यूट्यूब पर दिखेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि दुनियाभर से ज्यादा से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों को देख सकें। इस कदम से अकादमी के सदस्य और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को फायदा होगा। इस साझेदारी से ऑस्कर की पहुंच और लोकप्रियता दोनों बढ़ेगी।"

