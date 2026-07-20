रिलीज से पहले ही 'मारण' ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार, जानें क्यों खास है ये फिल्म

निर्देशक अभिषेक जैन ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी सालों की मेहनत का एक बड़ा सबूत है। खासकर इसलिए क्योंकि 'मारण' महिलाओं की कैद जैसे विषय को उठाती है, जिसे गुजराती सिनेमा में कम ही दिखाया जाता है।

मुख्य अभिनेता यश सोनी ने बताया कि यह किरदार उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ऐसी भूमिका उन्होंने पहले कभी नहीं निभाई थी। वहीं, दीक्षा जोशी ने इसे अब तक का अपना सबसे सार्थक प्रोजेक्ट बताया। उनका कहना था कि इस फिल्म ने उनके अभिनय के प्रति जुनून को फिर से जगा दिया है।