थिएटर में नहीं चला जादू, लेकिन OTT पर हिट हुई 'मिस्टर एक्स', निर्देशक ने कही ये बात मनोरंजन May 27, 2026

फिल्म 'मिस्टर एक्स' 17 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हुई और इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं। ऐसे में इस फिल्म के निर्देशक मनु आनंद ने 'मिस्टर एक्स' के बारे में खुलकर बात की है।

मनु ने फिल्म के खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने कहा, 'मैं 'मिस्टर एक्स' का लेखक और निर्देशक हूं, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है।'

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का तमिलनाडु में चुनाव के दौरान रिलीज होना भी उसे भारी पड़ा। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब 14 मई को यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आई, तब दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया।