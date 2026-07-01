'कौन तुझे' गाने को लेकर गीतकार मनोज मुंतशिर ने किया चौंकाने वाला खुलासा मनोरंजन Jul 01, 2026

मनोज मुंतशिर ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म 'एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' का गाना 'कौन तुझे' पहले अरिजीत सिंह के लिए, पुरुष की आवाज में लिखा गया था।

गाने की धुन कंपोजर अमाल मलिक ने धोनी की प्रेम कहानी को ध्यान में रखकर बनाई थी, लेकिन निर्देशक नीरज पांडे और निर्माता भूषण कुमार को लगा कि धोनी का शर्मीला स्वभाव उन्हें कोई रोमांटिक गाना गाने नहीं देगा।

इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बोल वही रखे जाएंगे, लेकिन गाने को एक महिला गायिका से गवाया जाएगा। इस तरह, गाने की कहानी धोनी की प्रेमिका के नजरिए से सामने आती।