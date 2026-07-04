मनोज बाजपेयी पर्दे पर बनेंगे महात्मा गांधी, सुधीर मिश्रा की फिल्म में दिखेगी बापू के आखिरी 6 महीनों की कहानी

फिल्म में गांधी की बंगाल और दिल्ली की कहानी

ये फिल्म बंगाल में गांधी जी के शांति मिशन के साथ-साथ उनके दिल्ली जाने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं से उनके वैचारिक मतभेदों को भी दिखाएगी। फिल्म को एकदम असली लुक देने के लिए मनोज बाजपेयी कुछ दृश्यों में बांग्ला भाषा बोलते हुए भी नजर आएंगे।

फिल्म में गांधी जी की मां की भूमिका के लिए दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान के नाम पर चर्चा चल रही है, जबकि रसिका दुग्गल और कई क्षेत्रीय कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिख सकते हैं। ये कहानी गांधी जी के प्रभाव और उनकी आलोचनाओं, दोनों को बड़े ही संतुलित तरीके से पर्दे पर पेश करेगी।