बैन की मांग करने वालों को मनोज बाजपेयी की खरी-खरी

मनोज बाजपेयी बॉयकॉट ट्रेंड पर भड़के- भैया... ऐसे तो फिर फिल्म इंडस्ट्री ही खत्म कर दो

लेखन नेहा शर्मा 06:51 pm Nov 07, 202606:51 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी हमेशा से सिनेमा और समाज से जुड़ी बहस पर बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। जूम के 'स्पॉटलाइट सेशंस' में अपनी फिल्मों पर होने वाली चर्चाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कहानियां जटिल और कई परतों वाले किरदारों से जुड़ी होती हैं। आखिर लोग उनके बारे में क्या ही राय बना लेंगे? इसके साथ ही फिल्मों पर लगातार बैन की मांग करने वालों पर भी अभिनेता ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।