मनोज बाजपेयी की बॉलीवुड पर राय

मनोज बाजपेयी ने रखी बॉलीवुड पर अपनी राय, बोले- प्रतिभाशाली अभिनेताओं को कर दिया बर्बाद

लेखन सयाली 03:05 pm Oct 23, 202603:05 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होनें इंडस्ट्री में 32 साल बिताए हैं। हालांकि, उनका मानना है कि इतने सालों बाद भी एक अभिनेता के तौर पर वह जो कुछ कर सकते हैं, उसकी उन्होंने अभी बस शुरुआत की है। मनोज ने अपनी आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म 'गजब रात' की रिलीज से पहले बॉलीवुड पर अपनी राय रखी है। उनके मुताबिक, बॉलीवुड ने कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं को बर्बाद कर दिया है।