मनोज बाजपेयी की फिल्मों पर एक नजर

मनोज बाजपेयी को इस फिल्म ने बनाया था सुपरस्टार, रातों-रात जाग उठी किस्मत

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Apr 23, 202611:58 am

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी का हर किरदार लोगों के दिल और दिमाग पर गहन छाप छोड़ देता है। एक वक्त था जब बिहार के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने मायानगरी मुंबई का सफर तय किया और पहचान बनाने के लिए सालों तक संघर्ष किया। निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म 'बैंडिट क्वीन' (1994) ने उनकी किस्मत खोल दी और उन्हें अपने करियर की सबसे उम्दा फिल्म मिल गई। इस फिल्म का नाम 'सत्या' है, जिसका निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था।