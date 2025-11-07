LOADING...
'द फैमिली मैन 3' का दमदार ट्रेलर जारी, नए चेहरों के बीच फंसे 'श्रीकांत तिवारी'

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
03:29 pm
क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर जारी हो गया है। इसे देखने के बाद लोगों की उम्मीदें सांतवें आसमान पर पहुंच गई हैं। श्रीकांत तिवारी के किरदार में मनोज पिछले दोनों सीजन जैसे कमाल लगे हैं, लेकिन दो नए चेहरों के बीच उन्हें फंसा दिखाया गया है। पहला चेहरा जयदीप अहलावत का है, जो विलेन बने हैं। दूसरीं निमृत कौर हैं, जिनके किरदार में सस्पेंस है।

किरदार

मनोज पर भारी पड़े जयदीप

'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर 2 मिनट 49 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत मनोज उर्फ श्रीकांत से होती है। ट्रेलर में वह दोनों बच्चों को अपने काम के बारे में बताते दिखते हैं। अभिनेता को पहली बार सीरीज में परेशान दिखाया गया है और जयदीप उन पर भारी पड़ रहे हैं। राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तले बनी सीरीज 21 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी। इसका ग्लोबल प्रीमियर 190 से ज्यादा देशों में होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर

प्रतिक्रिया

ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर देखने के बाद, लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अधिकरतर लोगों ने ट्रेलर की सराहना की है। एक यूजर ने लिखा, 'ट्रेलर बहुत ही शानदार है, दर्शक इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे..!' दूसरे ने लिखा, 'आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। श्रीकांत तिवारी वापस आ गए हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'इंतजार नहीं कर सकता।' कुछ लोग हैं, जिन्हें 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर खास पसंद नहीं आया।