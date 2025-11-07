'द फैमिली मैन 3' का दमदार ट्रेलर जारी, नए चेहरों के बीच फंसे 'श्रीकांत तिवारी'

किरदार

मनोज पर भारी पड़े जयदीप

'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर 2 मिनट 49 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत मनोज उर्फ श्रीकांत से होती है। ट्रेलर में वह दोनों बच्चों को अपने काम के बारे में बताते दिखते हैं। अभिनेता को पहली बार सीरीज में परेशान दिखाया गया है और जयदीप उन पर भारी पड़ रहे हैं। राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तले बनी सीरीज 21 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी। इसका ग्लोबल प्रीमियर 190 से ज्यादा देशों में होगा।