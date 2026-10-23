मनोज बाजपेयी की बेटी ट्रोलर्स के निशाने पर, 'घूसखोर पंडित' विवाद में अभिनेता ने ली कानूनी सलाह

अपनी फिल्म के मूल शीर्षक 'घूसखोर पंडित' को लेकर विवाद होने के बाद, मनोज बाजपेयी ने बताया कि ट्रोलर्स ने उनकी छोटी बेटी को ऑनलाइन निशाना बनाया।

इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी तस्वीरें भी पोस्ट कर दीं। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित मनोज ने कानूनी सलाह ली।

उन्होंने यह भी कबूल किया, "मुझे अपने परिवार की चिंता है। यह उन लोगों की बेहद क्रूर हरकत थी कि उन्होंने मेरी छोटी बेटी का चेहरा सामने ला दिया और तरह-तरह की बातें कहीं, जबकि उनमें अपना नाम बताने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझे हर घंटे इस हमले का अहसास हो रहा था। मैं अपनी लीगल टीम से सलाह ले रहा था।"