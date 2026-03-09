फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के निर्देशक चिदंबरम को यौन उत्पीड़न मामले में मिली जमानत

'मंजुम्मेल बॉयज' के निर्देशक चिदंबरम को मिली राहत

लेखन ज्योति सिंह 05:25 pm Mar 09, 202605:25 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के निर्देशक और मलयालम फिल्म निर्माता चिदंबरम को एर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। जमानत मई, 2022 में हुई एक घटना के बाद दर्ज कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर दी गई है। जस्टिस के.के. बालकृष्णन ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं जिनमें जांच में सहयोग करना, सबूतों और गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है।