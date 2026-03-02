फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के निर्देशक चिदंबरम पर यौन उत्पीड़न का आरोप, FIR दर्ज

'मंजुम्मेल बॉयज' के निर्देशक चिदंबरम के खिलाफ FIR दर्ज

लेखन ज्योति सिंह 01:27 pm Mar 02, 202601:27 pm

क्या है खबर?

2024 में रिलीज हुई फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के निर्देशक और मलयालम फिल्म निर्माता चिदंबरम के खिलाफ कोच्चि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई एक महिला द्वारा कथित तौर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर की गई है। पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना 2022 में कोच्चि के एक अपार्टमेंट में हुई थी, जब फिल्म निर्माता कथित तौर पर शिकायतकर्ता के फ्लैट में घुसे और उसे परेशान किया।