गायक मनजीत सिंह राल कौन हैं, जो लंदन में हुए भीषण हादसे का शिकार? हालत नाजुक

बॉलीवुड और पंजाबी संगीत इंडस्ट्री के नामचीन कलाकार मनजीत सिंह राल लंदन में एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मंजीत को हादसे के बाद लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, हादसा हुआ कैसे, अभी इसका पता नहीं चल सका है। आइए RDB (रिदम ढोल बेस) ग्रुप के पूर्व सदस्य और 'लाल घाघरा' जैसे ब्लॉकबस्टर गाने देने वाले स्टार गायक मंजीत के बारे में विस्तार से जानते हैं।

दुखद हादसे के कारण भारत यात्रा हुई रद्द ब्रिटिश-भारतीय संगीत आइकन और दिग्गज ग्रुप RDB के पूर्व मुख्य गायक मनजीत सिंह राल को दुनिया मंज मुसिक के नाम से जानती है। मंज मुंबई में होने वाले ज़ी सिने अवार्ड्स 2026 में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले थे। हालांकि, इस हादसे के कारण अब उन्हें अपनी भारत यात्रा की सभी योजनाएं रद्द करनी पड़ी हैं। इस पुरस्कार समारोह में अपने बेहद लोकप्रिय गाने 'स्वैग मेरा देसी' पर परफॉर्म करने वाले थे।

पहचान RDB से अलग होकर मंजीत बने 'मंज मुसिक' मंजीत मशहूर म्यूजिक ग्रुप RDB के पूर्व सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने भाइयों कुलदीप और सुरजीत के साथ मिलकर इस ग्रुप की शुरुआत की थी। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में RDB ने पश्चिमी संगीत के साथ भांगड़ा का ऐसा मेल तैयार किया कि वे रातों-रात ग्लोबल स्टार बन गए। RDB से अलग होने के बाद मंजीत ने मंज मुसिक के नाम से अपना सोलो करियर शुरू किया और बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई।

बॉलीवुड करियर बॉलीवुड में मंजीत का सफर मंजीत का बॉलीवुड में अक्षय कुमार से करीबी रिश्ता रहा है। उन्होंने अक्षय की 'सिंह इज ब्लिंग', 'गब्बर इज बैक' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों में संगीत दिया और हिट गाने गाए हैं। सैफ अली खान की 'बुलेट राजा' से लेकर टाइगर श्रॉफ की 'हीरोपंति', 'बागी' और अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे' जैसी फिल्मों से बतौर गायक और संगीतकार जुड़े रहे हैं। 'लाल घाघरा', 'व्हिसल बजा', 'साडी गली' और 'सिंह इज किंग' उनके हिट गानों में शामिल हैं।

शुरुआत RDB की तिकड़ी टूटने के बाद मंजीत की नई शुरुआत मंजीत और उनके भाइयों (कुलजीत और सुरजीत) ने अपने संगीत सफर की शुरुआत गुरुद्वारों में कीर्तन से की थी। उन्होंने पारंपरिक भांगड़ा को पश्चिमी बीट्स के साथ मिलाकर 'देसी कूल' का नया जॉनर बनाया। RDB की कामयाबी के दौरान 2012 में बड़े भाई कुलजीत का कैंसर से निधन हो गया, जो ग्रुप के मुख्य प्रोड्यूसर और मार्गदर्शक थे। मंजीत ने भाई की कमी और ग्रुप के बिखरने के बाद ही 'मंज मुसिक' के नाम से सोलो करियर शुरू किया था।