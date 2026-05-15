मनीषा मकवाना ने रचा इतिहास, कान्स पहुंचीं उनकी 3 शॉर्ट फिल्में, चर्चा में 'गुदगुदी' 

मकवाना की बनाईं 2 और शॉर्ट फिल्में भी दिखेंगी कान्स में

मकवाना 'गुदगुदी' को अपने गुरु राज और डीके, और लेखक-निर्देशक सुमन कुमार को समर्पित करती हैं। उनका मानना है कि उन्हीं की बदौलत उनकी रचनात्मक प्रक्रिया को आकार मिला है। इस फिल्म ने पहले ही राजीव मसांद और अपर्णा पुरोहित जैसे फिल्म जगत के बड़े नामों का ध्यान खींचा है, जिन्होंने इसकी अनोखी शैली की प्रशंसा की है।

'गदगुदी' के अलावा मकवाना ने 2 और शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं 'द पीसिंग टेल' (जो कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी है) और 'ढांकी देवी' (जो एक 57 साल की कंटेंट क्रिएटर बनने की ख्वाहिश रखने वाली महिला के बारे में है)। ये दोनों फिल्में भी कान्स में दिखाई जाएंगी।