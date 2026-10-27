दलेर मेंहदी से माफी मांगने पर सुबोध उनियाल का इनकार

दलेर मेंहदी से माफी मांगने पर कैबिनेट मंत्री का इनकार, साफ-साफ कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am Oct 27, 202610:56 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेंहदी से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। यह दावा उन्होंने ऐसे समय में किया जब कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मंत्री ने फोन के जरिए गायक से माफी मांग ली है। ताजा अपडेट है कि कैबिनेट मंत्री ने दलेर से माफी मांगने से मना कर दिया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि उनकी ओर से माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।