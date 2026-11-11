विजय सेतुपति-साई पल्लवी रोमांटिक ड्रामा 'इंजी वेल्लम' की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने तैयार किया है और अविनाश मुखोपाध्याय ने कैमरे के पीछे की जिम्मेदारी संभाली है।

ऐसे में संगीत और विजुअल्स, दोनों से ही दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म को मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस ने मिलकर बनाया है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कोलकाता में शूट किया गया है।

पोस्टर में दिखाई गई पारिवारिक झलक ने अभी से लोगों के मन में फिल्म को लेकर उत्सुकता जगा दी है कि इसमें क्या खास देखने को मिलेगा।



