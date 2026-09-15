'मंदाड़ी' ने 5 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 51 करोड़ का आंकड़ा किया पार
मनोरंजन
सूरी और सुहास अभिनीत स्पोर्ट्स ड्रामा 'मंदाड़ी' ने रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ रुपये का आंकड़ा तेजी से पार कर लिया है।
पांचवें दिन एक बड़ी छुट्टी का फायदा मिला, जिससे फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपये कमाए। इसने फिल्म की शुरुआती कमाई को बेहद मजबूत बना दिया और दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त चर्चा होने लगी है।
'मंदाड़ी' ने तमिलनाडु में कमाए 37 करोड़ रुपये
'मंदाड़ी' की कमाई का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु से आया, जहां इसने 37 करोड़ रुपये जुटाए। तेलुगु राज्यों से इसे 8.25 करोड़ रुपये मिले, वहीं कर्नाटक ने 4 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
बाकी भारत से भी 1.75 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे फिल्म का कुल कमाई पूरी हुई। मथिमरान पूगाझेंधी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिसमें महिमा नांबियार और सत्यराज भी अहम भूमिकाओं में हैं।
लग रहा है कि फिल्म की यह शानदार सफलता अभी जारी रहेगी।