'मंदाड़ी' ने 5 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 51 करोड़ का आंकड़ा किया पार

'मंदाड़ी' की कमाई का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु से आया, जहां इसने 37 करोड़ रुपये जुटाए। तेलुगु राज्यों से इसे 8.25 करोड़ रुपये मिले, वहीं कर्नाटक ने 4 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

बाकी भारत से भी 1.75 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे फिल्म का कुल कमाई पूरी हुई। मथिमरान पूगाझेंधी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिसमें महिमा नांबियार और सत्यराज भी अहम भूमिकाओं में हैं।

लग रहा है कि फिल्म की यह शानदार सफलता अभी जारी रहेगी।