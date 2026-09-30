पद्म भूषण ममूटी की आवाज में गूंजेगी फुटबॉल की गूंज, जानिए कब OTT पर रिलीज होगी 'पंथडिक्कम'

पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता ममूटी ने 5 भागों वाली नई डॉक्यूमेंट्री ‘पंथडिक्कम’ को अपनी आवाज दी है। ये सीरीज केरल में फुटबॉल के प्रति लोगों के गहरे जुनून को दिखाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे फुटबॉल छोटे स्थानीय क्लबों के मैचों से आगे बढ़कर संतोष ट्रॉफी की बड़ी जीतों तक पहुंचा। डॉक्यूमेंट्री ये भी दिखाती है कि दुनियाभर के फुटबॉल का जुनून केरल के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया है।