ममूटी और मोहनलाल की नई लग्जरी सवारी, सुपरस्टार्स ने खरीदीं करोड़ों की कारें

ममूटी की ES 350h में हाइब्रिड इंजन लगा है। इसमें एक बड़ा 14 इंच का टचस्क्रीन और शानदार ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।

इसकी शुरुआती कीमत 66.1 लाख रुपये है। वहीं, मोहनलाल की LM 350h आराम के मामले में सबसे आगे है।

इसमें स्लाइडिंग डोर्स और बेहद आरामदायक इंटीरियर है, जो इसे भारत की सबसे लग्जरी MPV में से एक बनाता है। वाकई, ये दोनों गाड़ियां स्टाइल से सफर करने का नया तरीका दिखाती हैं!