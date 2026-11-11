ममूटी और मोहनलाल की नई लग्जरी सवारी, सुपरस्टार्स ने खरीदीं करोड़ों की कारें
लेखन अंशिका शुक्ला
मलयालम फिल्मों के 2 बड़े नाम ममूटी और मोहनलाल ने अपने कलेक्शन में कुछ शानदार लग्जरी गाड़ियां शामिल की हैं।
ममूटी ने जहां स्टाइलिश लेक्सस ES 350h सेडान खरीदी है, वहीं मोहनलाल ने बेहद आरामदायक लेक्सस LM 350h MPV को चुना है।
ये दोनों ही गाड़ियां बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ढेर सारी आरामदायक सुविधाओं से लैस हैं। ये यकीनन आम रोजमर्रा की गाड़ियां नहीं हैं।
ईएस 350एच हाइब्रिड, एलएम 350एच लग्जरी
ममूटी की ES 350h में हाइब्रिड इंजन लगा है। इसमें एक बड़ा 14 इंच का टचस्क्रीन और शानदार ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।
इसकी शुरुआती कीमत 66.1 लाख रुपये है। वहीं, मोहनलाल की LM 350h आराम के मामले में सबसे आगे है।
इसमें स्लाइडिंग डोर्स और बेहद आरामदायक इंटीरियर है, जो इसे भारत की सबसे लग्जरी MPV में से एक बनाता है। वाकई, ये दोनों गाड़ियां स्टाइल से सफर करने का नया तरीका दिखाती हैं!