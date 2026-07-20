पृथ्वीराज सुकुमारन की 'खलीफा' में मालविका शर्मा का आगाज, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

'खलीफा' को 2 हिस्सों वाली फ्रेंचाइजी बनाने की योजना है। इसमें ढेर सारे जबरदस्त एक्शन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिनकी शूटिंग लंदन, दुबई, केरलम और नेपाल जैसी अलग-अलग जगहों पर हुई है।

इस फिल्म के जरिए वैशाख और पृथ्वीराज की जोड़ी 'पोक्किरी राजा' के बाद एक बार फिर साथ आ रही है। वहीं, लेखक जिनु भी अभिनेता पृथ्वीराज के साथ 'एडम जॉन' और 'कडुवा' के बाद तीसरी बार जुड़े हें। फिल्म का पहला लिरिकल वीडियो कल शाम 6 बजे रिलीज होगा।

इसके साथ 'बदला सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा' यह टैगलाइन दी गई है, जो फिल्म में एक गंभीर और नाटकीय कहानी की ओर इशारा करती है।