मलयालम सिनेमा में बड़ा विवाद, 3 अभिनेत्रियों ने AMMA अध्यक्ष श्वेता मेनन पर लगाया सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों काफी विवाद और तनाव चल रहा है। अभिनेत्री अंसिबा हसन, माला पार्थवी और उषा हसीना ने 'अम्मा' (AMMA) संस्था की अध्यक्ष श्वेता मेनन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन अभिनेत्रियों का कहना है कि श्वेता मेनन सांप्रदायिक (धर्म से जुड़े) मुद्दों को भड़का रही हैं और राजनीतिक व कॉर्पोरेट फायदों को बढ़ावा दे रही हैं।
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब श्वेता मेनन को अदालत से एक आदेश मिला। इस आदेश के तहत, कोर्ट ने 'अम्मा' की जून में हुई AGM बैठक में श्वेता के इस्तीफे के बाद बनाई गई एक नई समिति को काम करने से रोक दिया है।
AMMA संगठन में भारी घमासान
माला पार्थवी ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष श्वेता मेनन ने अभिनेत्री अंसिबा हसन को 'जिहादी' कहा है, जबकि हसन खुद पर हुए गलत बयानों पर पुलिस कार्रवाई न होने और संगठन के फंड में 25 लाख रुपये की गड़बड़ी को लेकर परेशान हैं। दूसरी तरफ उषा हसीना का मानना है कि संगठन के नेता अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने एक्टर रमेश पिशारोडी का निजी फोन कॉल लीक होने को एक अपराध बताया, जिसके बाद नाराज होकर पिशारोडी ने कमेटी के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सब विवादों के बाद अब सभी कलाकार संगठन के कामकाज में पूरी पारदर्शिता और सच्चाई की मांग कर रहे हैं।