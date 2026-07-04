मलयालम सिनेमा में बड़ा विवाद, 3 अभिनेत्रियों ने AMMA अध्यक्ष श्वेता मेनन पर लगाया सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप

AMMA संगठन में भारी घमासान

माला पार्थवी ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष श्वेता मेनन ने अभिनेत्री अंसिबा हसन को 'जिहादी' कहा है, जबकि हसन खुद पर हुए गलत बयानों पर पुलिस कार्रवाई न होने और संगठन के फंड में 25 लाख रुपये की गड़बड़ी को लेकर परेशान हैं। दूसरी तरफ उषा हसीना का मानना है कि संगठन के नेता अपना निजी एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने एक्टर रमेश पिशारोडी का निजी फोन कॉल लीक होने को एक अपराध बताया, जिसके बाद नाराज होकर पिशारोडी ने कमेटी के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सब विवादों के बाद अब सभी कलाकार संगठन के कामकाज में पूरी पारदर्शिता और सच्चाई की मांग कर रहे हैं।