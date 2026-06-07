मलयालम सिनेमा को बड़ा झटका, मशहूर अभिनेता सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन मनोरंजन Jun 07, 2026

मलयालम सिनेमा के मशहूर और चहेते अभिनेता सलीम कुमार का शनिवार रात निधन हो गया। वो 56 वर्ष के थे। निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर थे। सलीम कुमार अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कॉमेडी से लेकर गंभीर किरदारों तक, हर रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। वे अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते थे।