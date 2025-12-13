अभिनेता अखिल विश्वनाथ का निधन

अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने दी जान, मां को पंखे से लटकी मिली लाश

लेखन नेहा शर्मा 06:44 pm Dec 13, 202506:44 pm

क्या है खबर?

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। 30 साल के अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म 'चोला' से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले अखिल अपने घर में मृत पाए गए। उनके निधन की खबर से प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अखिल की अचानक हुई मौत से उनके प्रशंसक सदमे में हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।