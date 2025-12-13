अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने दी जान, मां को पंखे से लटकी मिली लाश
क्या है खबर?
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। 30 साल के अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म 'चोला' से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले अखिल अपने घर में मृत पाए गए। उनके निधन की खबर से प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अखिल की अचानक हुई मौत से उनके प्रशंसक सदमे में हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
दुखद
अखिल विश्वनाथ के घर में मिला उनका शव
अखिल का शव उनके घर में पाया गया, जिसकी जानकारी उनकी मां ने दी। अखिल कोडाली में एक मोबाइल की दुकान में मैकेनिक का काम करते थे और कुछ समय से काम पर नहीं जा रहे थे। उनके शव को उनकी मां ने तब देखा, वो काम पर जा रही थीं। अखिल ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद वो फिल्म 'चोला' के माध्यम से हर घर में पहचाने जाने लगे थे।
सम्मान
केरल स्टेट पुरस्कार जीत चुके थे अखिल
अखिल का शव उनके घर में फांसी से लटका हुआ मिला। उनके पिता विश्वनाथन का हाल ही में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसके चलते उनका इलाज चल रहा था। फिल्म 'चोला' के निर्देशक सनल कुमार ससिधरन ने उनके निधन पर शोक जताया और कहा कि अखिल की आत्महत्या की खबर दिल दहला देने वाली है। अखिल ने टेलीफिल्म 'मंगंडी' में अपने भाई अरुण के साथ किया था, जिसके लिए उन्हें केरल स्टेट अवॉर्ड भी मिला था।