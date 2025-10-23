मलाइका अरोड़ा को ऐसे मिला 'आइटम सॉन्ग क्वीन' का टाइटल, रातों-रात हिट हुआ था गाना

सफलता

मलाइका को इस गाने ने दिलाई थी सफलता

आइटम गर्ल नाम से मशहूर मलाइका को फिल्म जगत में 'छैय्या छैय्या' गाने से पहचान मिली थी। 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल से' के इस गाने को ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया था। गाने में मलाइका और शाहरुख खान ने शानदार डांस किया था। अपने डांस से सबका दिल जीतने वालीं मलाइका को यहीं से 'आइटम सॉन्ग क्वीन' का टाइटल मिला था। मलाइका और शाहरुख ने फिल्म 'काल' के टाइटल ट्रैक में एक बार फिर साथ डांस किया था।