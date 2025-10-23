LOADING...
मलाइका अरोड़ा जन्मदिन विशेष (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@malaikaaroraofficial)

मलाइका अरोड़ा को ऐसे मिला 'आइटम सॉन्ग क्वीन' का टाइटल, रातों-रात हिट हुआ था गाना

लेखन ज्योति सिंह
Oct 23, 2025
11:15 am
बॉलीवुड की फिटनेस आइकॉन मलाइका अरोड़ा 23 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं। 52 साल की हो चुकीं अभिनेत्री आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों को कड़ी टक्कर देती हैं। मलाइका भले फिल्मों से दूर रही हों, लेकिन गानों के जरिए उन्होंने हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया है। सिनेमा में उन्हें 'आइटम सॉन्ग क्वीन' के नाम से जाना जाता है। हालांकि, इस टाइटल को हासिल करने में शाहरुख खान के गाने का अहम योगदान है।

सफलता

मलाइका को इस गाने ने दिलाई थी सफलता

आइटम गर्ल नाम से मशहूर मलाइका को फिल्म जगत में 'छैय्या छैय्या' गाने से पहचान मिली थी। 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल से' के इस गाने को ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया था। गाने में मलाइका और शाहरुख खान ने शानदार डांस किया था। अपने डांस से सबका दिल जीतने वालीं मलाइका को यहीं से 'आइटम सॉन्ग क्वीन' का टाइटल मिला था। मलाइका और शाहरुख ने फिल्म 'काल' के टाइटल ट्रैक में एक बार फिर साथ डांस किया था।

थामा

आयुष्मान खुराना की फिल्म में फिर दिखाया कमाल

'मुन्नी बदनाम हुई', 'अनारकली डिस्को चली' और 'होंठ रसीले' जैसे तमाम आइटम नंबर कर चुकीं मलाइका एक बार फिर अपने नए गाने से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आयुष्मान खुराना की हालिया रिलीज फिल्म 'थामा' के गाने 'पॉइजन बेबी' में अपने लटके-झटकों से अभिनेत्री ने फिर एक बार लोगों का दिल जीत लिया है। काम की बात करें तो, मलाइका इन दिनों 'इंडियाज गॉट चैलेंज 10' को जज करती नजर आ रही हैं।