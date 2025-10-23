हिना खान ने 'बिग बॉस 19' के नॉमिनेशन की खोली पोल-पट्टी, मेकर्स पर लगाए ये आरोप
क्या है खबर?
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। ये न सिर्फ दर्शकों को पसंद आ रहा है, बल्कि पूर्व प्रतियोगियों का ध्यान भी खींच रहा है। 'बिग बॉस 11' की रनर-अप और मशहूर टीवी अभिनेत्री हिना खान ने अब शो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ताजा एपिसोड में हुए नॉमिनेशन टास्क को लेकर मेकर्स पर सवाल खड़े किए हैं। उनके ट्वीट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।
पोस्ट
हिना ने नॉमिनेशन की खोली पोल-पट्टी
हिना ने एक्स पर लिखा, 'अगर तय नामांकन का एक चेहरा होता। बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले किसको भेजा, सब कुछ तय करता है... और हां बॉक्स नंबर चुनें करने के बाद क्या पीछे से तस्वीर बदली जा रही थी.. हमें क्या पता। जनता जानना चाहती है। इस शो ने दुख की बात है कि अपना आकर्षण खो दिया। शुभरात्रि' इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी सहमति जता रहे हैं और नॉमिनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
If fixed nominations had a FACE 🤭😉— Hina Khan (@eyehinakhan) October 22, 2025
Sabse pehle kisko bheja to open the box decides everything 😬
Aur Haan box number choose karne ke baad kya peeche se tasveeren badli jaa rahi thi.. humein kya pata 😄
Janta jaan na chaahti hai 😂
This show has lost its charm sadly
Subhraatri
टास्क
जानिए नॉमिनेशन टास्क में क्या-क्या हुआ
'बिग बॉस 19' के ताजा एपिसोड में घरवालों के बीच नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसकी शुरुआत कुनिका सदानंद से हुई। उन्होंने सबसे पहले गौरव खन्ना का नाम लिया और घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया। अभिषेक बजाज ने बसीर अली को नॉमिनेट किया, जबकि बसीर ने गौरव को नॉमिनेट किया। अन्य सदस्यों ने प्रणित मोरे और नेहल चुडासमा को वोट दिया। इस तरह प्रणित, नेहल, बसीर और गौरव इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं।