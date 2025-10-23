हिना खान ने 'बिग बॉस 19' पर दी प्रतिक्रिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@realhinakhan)

हिना खान ने 'बिग बॉस 19' के नॉमिनेशन की खोली पोल-पट्‌टी, मेकर्स पर लगाए ये आरोप

लेखन ज्योति सिंह 11:15 am Oct 23, 202511:15 am

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। ये न सिर्फ दर्शकों को पसंद आ रहा है, बल्कि पूर्व प्रतियोगियों का ध्यान भी खींच रहा है। 'बिग बॉस 11' की रनर-अप और मशहूर टीवी अभिनेत्री हिना खान ने अब शो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ताजा एपिसोड में हुए नॉमिनेशन टास्क को लेकर मेकर्स पर सवाल खड़े किए हैं। उनके ट्वीट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।