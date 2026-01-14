मलाइका अरोड़ा डेटिंग की खबरों पर बोलीं- लोगों को बातें करना पसंद; इससे कोई फायदा नहीं

प्रतिक्रिया

मलाइका ने रहस्यमयी व्यक्ति के साथ दिखने और डेटिंग अटकलों पर प्रतिक्रिया दी

हाल ही में, मलाइका ने नम्रता जकारिया शो में शिरकत की और रहस्यमयी व्यक्ति के साथ अपने नए रिश्ते की खबरों को संबोधित किया। अभिनेत्री ने कहा, "लोगों को बातें करना पसंद है। अगर आपको किसी के साथ देखा जाता है, आप बाहर जाते हैं और यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। मैं बेवजह की बातों को हवा नहीं देना चाहती, इससे कोई फायदा नहीं होगा।" उन्होंने बताया कि इस तरह के चर्चे होना आम बात हो चुकी है।