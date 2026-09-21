त्योहारों से पहले टीवी इंडस्ट्री में बढ़ी बेचैनी, BARC से रेटिंग्स तुरंत बहाल करने की मांग

ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ नए सुधारों पर भी खुशी जताई, जैसे पुराने विज्ञापन समय की सीमाओं को खत्म करना और कुछ टेलीकॉम नियमों को वापस लेना।

आईबीडीएफ (IBDF) के अध्यक्ष केविन वाज ने कहा कि भारतीय मीडिया जगत के लिए टीवी आज भी बहुत अहम है। उन्होंने AI, कॉपीराइट और बदलते नियमों जैसी चुनौतियों पर सभी से मिलकर काम करने के लिए कहा।

लगभग 83.1 करोड़ मासिक दर्शकों के साथ, टीवी की पहुंच अभी भी बहुत बड़ी है और साल 2025 में टेलीविजन से होने वाला रेवेन्यू करीब ₹617 बिलियन रहा।