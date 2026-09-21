त्योहारों से पहले टीवी इंडस्ट्री में बढ़ी बेचैनी, BARC से रेटिंग्स तुरंत बहाल करने की मांग
अपनी सालाना बैठक में भारत के प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स ने BARC से टीवी रेटिंग्स फिर से शुरू करने की मांग की।
उनका कहना था कि इन रेटिंग्स पर लगी रोक के कारण विज्ञापनदाताओं और मीडिया प्लानर्स के लिए मुश्किल हो गई है, खासकर फेस्टिव सीजन में।
ब्रॉडकास्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि नई रेटिंग्स से विज्ञापनदाताओं का भरोसा वापस लौटेगा और मीडिया प्लानिंग बेहतर तरीके से हो पाएगी।
ब्रॉडकास्टर्स ने विज्ञापन और टेलीकॉम सुधारों का स्वागत किया
ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ नए सुधारों पर भी खुशी जताई, जैसे पुराने विज्ञापन समय की सीमाओं को खत्म करना और कुछ टेलीकॉम नियमों को वापस लेना।
आईबीडीएफ (IBDF) के अध्यक्ष केविन वाज ने कहा कि भारतीय मीडिया जगत के लिए टीवी आज भी बहुत अहम है। उन्होंने AI, कॉपीराइट और बदलते नियमों जैसी चुनौतियों पर सभी से मिलकर काम करने के लिए कहा।
लगभग 83.1 करोड़ मासिक दर्शकों के साथ, टीवी की पहुंच अभी भी बहुत बड़ी है और साल 2025 में टेलीविजन से होने वाला रेवेन्यू करीब ₹617 बिलियन रहा।