'मैं वापस आऊंगा' रिव्यू: दिलजीत दोसांझ की फिल्म जनता की कसौटी पर खरी उतरी या नहीं?

निराशा

'मैं वापस आऊंगा' ने नीरस और परेशान करने वाली

फिल्म देखने के बाद लोगों का कहना है कि 'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेलर जितना असरदार साबित हुआ था, यह फिल्म उस तरह का प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब साबित होते दिख रही है। एक यूजर ने लिखा, 'पहला भाग: ज्यादातर उबाऊ, संगीत औसत दर्जे का। दिलजीत के आने पर ही थोड़ा मनोरंजन मिलता है, वरना पूरी तरह नीरस और कभी-कभी परेशान करने वाला भी है। फिल्म को पूरी तरह सफल होने के लिए दूसरे भाग का दमदार होना जरूरी है।'