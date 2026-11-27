`बिग बॉस 20` में माही विज ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी साथी प्रतियोगी लव गिल की तुलना प्रियंका जग्गा से की, जिनका नाम आज भी `सीजन 10` की यादें ताजा कर देता है।

एक `नॉमिनेशन टास्क` के बाद, माही ने कहा कि उन्होंने अपनी बात सिर्फ एक ही लाइन में कह दी है। उनकी इस बात से लव सच में हैरान रह गए और उन्होंने कनिका और गुलु से पूछा, "प्रियंका कौन है?"

यहां तक कि कनिका को भी यह बात समझ नहीं आई कि माही किस बारे में बात कर रही थीं।