'प्रियंका जग्गा कौन?' माही विज के एक ताने ने 'बिग बॉस 20' में मचाया तहलका
`बिग बॉस 20` में माही विज ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी साथी प्रतियोगी लव गिल की तुलना प्रियंका जग्गा से की, जिनका नाम आज भी `सीजन 10` की यादें ताजा कर देता है।
एक `नॉमिनेशन टास्क` के बाद, माही ने कहा कि उन्होंने अपनी बात सिर्फ एक ही लाइन में कह दी है। उनकी इस बात से लव सच में हैरान रह गए और उन्होंने कनिका और गुलु से पूछा, "प्रियंका कौन है?"
यहां तक कि कनिका को भी यह बात समझ नहीं आई कि माही किस बारे में बात कर रही थीं।
प्रियंकाने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया
वहीं अब माही की बात पर प्रियंका ने `सोशल मीडिया` पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने एक फैन का पोस्ट साझा किया। इस रील में, यूजर ने लोगों से अपील की थी कि वह दोनों की तुलना न करें और तर्क दिया कि प्रियंका का अपना एक मजबूत नजरिया है और उन्होंने अपना अलग गेम खेला है।
यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि `बिग बॉस` का पुराना इतिहास घर के अंदर की बातों पर कैसे सालों बाद भी अपना असर दिखाता है।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2125990439870447942