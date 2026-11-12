माही विज की टीम ने यंग, कनिका और उदिति को फटकारा

'बिग बॉस 20': जय के बाद माही विज की टीम भड़की, इन प्रतियोगियों को जमकर लताड़ा

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm Nov 12, 202603:11 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में माही विज और लव गिल के बीच खूब हंगामा देखने को मिला। इसका कारण माही द्वारा लव को 'होम-ब्रेकर' कहना था, जिसके चलते लव ने भी उनके निजी रिश्तों पर टिप्पणी की। मामले ने और तूल पकड़ा जब यंग डीएसए, कनिका मान और उदिति सिंह ने कप्तानी टास्क में माही के बच्चों को घसीट लिया, जिसके चलते अभिनेत्री के पूर्व पति जय भानुशाली भड़के थे। अब माही की टीम ने भी इस पर नाराजगी जताई है।