'बिग बॉस 20': जय के बाद माही विज की टीम भड़की, इन प्रतियोगियों को जमकर लताड़ा

'बिग बॉस 20': जय के बाद माही विज की टीम भड़की, इन प्रतियोगियों को जमकर लताड़ा
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' में माही विज और लव गिल के बीच खूब हंगामा देखने को मिला। इसका कारण माही द्वारा लव को 'होम-ब्रेकर' कहना था, जिसके चलते लव ने भी उनके निजी रिश्तों पर टिप्पणी की। मामले ने और तूल पकड़ा जब यंग डीएसए, कनिका मान और उदिति सिंह ने कप्तानी टास्क में माही के बच्चों को घसीट लिया, जिसके चलते अभिनेत्री के पूर्व पति जय भानुशाली भड़के थे। अब माही की टीम ने भी इस पर नाराजगी जताई है।
फटकार
माही की टीम ने पोस्ट के जरिए लगाई क्लास
सोशल मीडिया पर टास्क का वीडियो साझा करते हुए माही की टीम ने लिखा, 'मेरे बच्चों को इस खेल में शामिल करना और मेरी निजी जिंदगी को इसमें घसीटना बिल्कुल सही नहीं है। आप मेरे गेम पर सवाल उठा सकते हैं, मेरी राय से सहमत नहीं हो सकते और मेरे साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इन सब में लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ हदें कभी पार नहीं करनी चाहिए, चाहे गेम कोई भी हो।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Getting my children involved in this gameplay and dragging my personal life into it is simply not fair. You can question my game, disagree with my opinions and compete with me, but bringing my children into all of this is absolutely not done. Some boundaries should never be… pic.twitter.com/Sq39USQzVE— Mahhi Vinod Vij (@MahhiVij_) November 12, 2026
फैसला
माही से पहले जय ने जताई थी नाराजगी
हाल ही में, जय ने एक पोस्ट लिखकर माही से तलाक का मुद्दा और बच्चों को शो में न घसीटने की चेतावनी दी।
अभिनेता ने यंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वह सिर्फ एक टास्क के लिए उनके बच्चों के बड़े होने और अपनी मां की हरकतों पर शर्मिंदा होने के बारे में बात कर रहा है।
उन्होंने कि उनकी बेटी तारा 7 साल की बच्ची है, बिग बॉस प्रतियोगी नहीं। इसलिए अब से वह शो नहीं देखेंगे।