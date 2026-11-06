रणबीर ने छू लिया अपने अंदर का भगवान- महेश भट्ट

'रामायण' में दामाद रणबीर का राम रूप देख रो पड़े महेश भट्ट, हुआ ईश्वर का एहसास

लेखन नेहा शर्मा 05:38 pm Nov 06, 202605:38 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को खूब तारीफें मिल रही हैं। हालांकि, अभिनेता रणबीर कपूर के लिए सबसे खास सराहना उनके परिवार से आई है। उनके ससुर और दिग्गज फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने फिल्म और विशेष रूप से भगवान राम के रूप में रणबीर के अभिनय की जमकर तारीफ की है। एक साक्षात्कार के दौरान महेश ने बताया कि जब श्रीराम के 14 साल के वनवास का सीन आया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए।