महेश भट्ट की थिएटर में वापसी, OTT के दौर में साहिर लुधियानवी की शायरी और अनु मलिक के संगीत संग मचेगा धमाल
मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट एक बार फिर थिएटर (नाटक) की दुनिया में लौट रहे हैं। उनका नया नाटक 'वो सुबह हम ही से आएगी' 5 जुलाई, 2026 को मुंबई में पहली बार स्टेज पर दिखाया जाएगा। इस नाटक में इमरान जाहिद और नमृता सचदेवा मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इसे दिनेश गौतम ने लिखा है और तारिक हमीद ने इसका निर्देशन किया है। खास बात ये है कि इस नाटक का असली संगीत जाने-माने संगीतकार अनु मलिक ने तैयार किया है।
नाटक साहिर लुधियानवी की शायरी से प्रेरित
ये नाटक मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की शायरी से प्रेरित है, जिसमें सच और हिम्मत जैसे बड़े मुद्दों को गहराई से दिखाया गया है। भट्ट का मानना है कि नाटक 'पल का सच' होता है, जहां फिल्मों की तरह 'कोई रीटेक या एडिटिंग' नहीं होती। बस कलाकार, दर्शक और उस पल का असली अहसास होता है। कम से कम तामझाम वाले स्टेज और अनु मलिक के शानदार संगीत के साथ, ये नाटक आज की OTT की दुनिया में भी लोगों के दिलों को सीधे छूने की कोशिश करता है।