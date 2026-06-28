महेश भट्ट की थिएटर में वापसी, OTT के दौर में साहिर लुधियानवी की शायरी और अनु मलिक के संगीत संग मचेगा धमाल

नाटक साहिर लुधियानवी की शायरी से प्रेरित

ये नाटक मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की शायरी से प्रेरित है, जिसमें सच और हिम्मत जैसे बड़े मुद्दों को गहराई से दिखाया गया है। भट्ट का मानना है कि नाटक 'पल का सच' होता है, जहां फिल्मों की तरह 'कोई रीटेक या एडिटिंग' नहीं होती। बस कलाकार, दर्शक और उस पल का असली अहसास होता है। कम से कम तामझाम वाले स्टेज और अनु मलिक के शानदार संगीत के साथ, ये नाटक आज की OTT की दुनिया में भी लोगों के दिलों को सीधे छूने की कोशिश करता है।