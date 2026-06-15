महेश भट्ट की फिल्म 'नाम' की हुई वापसी, पुराने नाम पर नई कहानी; एक्शन और रोमांस का लगेगा तड़का
मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट अपनी नई एक्शन फिल्म 'नाम- टू लिव इज वॉर' लेकर आ रहे हैं। इसमें वीर पहाड़िया और वरुण शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
फिल्म का नाम साल 1986 में आई उनकी क्लासिक फिल्म 'नाम' की याद दिलाता है। हालांकि, इसकी कहानी बिल्कुल नई है।
महेश भट्ट के मार्गदर्शन में सिद्धांत सचदेव, सुहिता दास और श्वेता बोथरा ने इसकी कहानी लिखी है।
सिद्धांत का हुआ निर्देशन में डेब्यु
'आशिकी 2' और 'एक विलेन' जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने के बाद, सिद्धांत अब 'नाम- टू लिव इज वॉर' से निर्देशन की दुनिया में अपनी शुरुआत कर रहे हैं।
इस फिल्म में दमदार एक्शन, गहरा रोमांस और शानदार गाने देखने को मिलेंगे। वीर पहाड़िया एक नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे, वहीं वरुण शर्मा मुख्य विलेन की भूमिका निभाते दिखेंगे।
यह फिल्म बॉलीवुड में कुछ नए निर्माताओं को भी मौका दे रही है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कास्ट को लेकर अभी से काफी चर्चा होने लगी है।