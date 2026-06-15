महेश भट्ट की फिल्म 'नाम' की हुई वापसी, पुराने नाम पर नई कहानी; एक्शन और रोमांस का लगेगा तड़का

सिद्धांत का हुआ निर्देशन में डेब्यु

'आशिकी 2' और 'एक विलेन' जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने के बाद, सिद्धांत अब 'नाम- टू लिव इज वॉर' से निर्देशन की दुनिया में अपनी शुरुआत कर रहे हैं।

इस फिल्म में दमदार एक्शन, गहरा रोमांस और शानदार गाने देखने को मिलेंगे। वीर पहाड़िया एक नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे, वहीं वरुण शर्मा मुख्य विलेन की भूमिका निभाते दिखेंगे।

यह फिल्म बॉलीवुड में कुछ नए निर्माताओं को भी मौका दे रही है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कास्ट को लेकर अभी से काफी चर्चा होने लगी है।