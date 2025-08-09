महेश बाबू की वो सबसे कमाऊ फिल्म', जो बॉक्स ऑफिस पर कर गई पैसों की बारिश

टॉलीवुड यानी साउथ सिनेमा के प्रिंस कहे जाने वाले महेश बाबू ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। वह साउथ के उन सितारों में शुमार हैं, जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। महेश 50 साल के हो गए हैं। उनकी कई फिल्में रिकॉर्ड बना चुकी हैं। आज हम आपको उनकी सबसे कमाऊ फिल्म के बारे में बता रहे हैं।

कमाई 'सरिलेरु नीकेवरु' है महेश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म महेश की सबसे कमाऊ फिल्म का नाम है 'सरिलेरु नीकेवरु', जो साल 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अनिल रविपुडी ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली थी और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। फिल्म में इसमें महेश के अलावा रश्मिका मंदाना, विजयशांति, प्रकाश राज और राजेंद्र प्रसाद जैसे शानदार कलाकार नजर आए थे। IMDb के मुताबिक, फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में लगभग 223 करोड़ रुपये कमाए थे।

किरदार मेजर अजय कृष्णा के किरदार में छा गए थे महेश फिल्म में महेश ने मेजर अजय कृष्णा की दमदार भूमिका निभाई थी। एक बहादुर और सच्चे सैनिक के रूप में वह पर्दे पर छा गए थे। फिल्म में उनके अभिनय की न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी जमकर सराहना की थी। फिल्म की कहानी ने सबका दिल जीत लिया था, वहीं इसके क्लाइमैक्स ने भी दर्शकाें को खूब प्रभावित किया था। देवी श्री प्रसाद फिल्म के संगीतकार थे। खास बात यह है कि महेश फिल्म के सह-निर्माता भी थे।

आगामी फिल्म 1,000 करोड़ी 'जेन 63' में नजर आने वाले हैं महेश महेश लंबे समय से जंगल एडवेंचर ड्रामा फिल्म 'जेन 63' पर जुटे हुए हैं। वह 'RRR' और 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशक एसएस राजामौली के साथ मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन और आर माधवन भी अहम भूमिका में हैं। इसका बजट 1,000 करोड़ रुपये है। जिस स्तर पर इस फिल्म को बनाया जा रहा है, वो पहले ही भव्य है। उस पर महेश बाबू की तगड़ी फैन फॉलोइंग भी यकीनन काम आएगी।