'महावतार नरसिम्हा' के बाद पर्दे पर गूजेंगी 'महावतार परशुराम' की गाथा, हो गया ऐलान

रिलीज

जानिए कब रिलीज होगी 'महावतार परशुराम'

फिल्म का ऐलान करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'जब धर्म गिरता है, तब परशु उदय होते हैं। महावतार सिनेमाई ब्रह्मांड की अगली फिल्म #महावतारपरशुराम दिसंबर, 2027 में आ रही है। यह कोई शासक नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध एक शक्ति है, जो युगों-युगों तक संतुलन बहाल करती है। आपको शुभ यात्रा की शुभकामनाएं।' पोस्टर में भगवान परशुराम के किरदार की एक झलक को प्रस्तुत किया गया है। फिल्म को हिन्दी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा।