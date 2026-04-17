'महावतार' के लिए हरनाज संधू का नाम चर्चा में

क्या हरनाज संधू के हाथ लगेगी विक्की कौशल की 'महावतार'? फिल्म पर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 06:34 pm Apr 17, 202606:34 pm

क्या है खबर?

'छावा' की अपार सफलता के बाद, विक्की कौशल पौराणिक फिल्म 'महावतार' को लेकर चर्चा में हैं। अमर कौशिक की इस फिल्म में उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार 'चिरंजीवी परशुराम' के किरदार में देखा जाएगा। पहले खबर थी कि निर्माता फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के लिए दीपिका पादुकोण से बात कर रहे हैं। फिर श्रद्धा कपूर का नाम चर्चा में आया। अब इस भूमिका के लिए मिस यूनिवर्स 2021 रहीं हरनाज संधू का नाम सामने आ रहा है।