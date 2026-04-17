फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज तारीख तय, संजय लीला भंसाली ने किया ऐलान

रिलीज

अगले साल सिनेमाघरों में धमाल मचाने उतरेगी फिल्म

'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्‌ट और विक्की कौशल मुख्य किरदार में शामिल हैं। भंसाली ने रिलीज तारीख का ऐलान करते सितारों के साथ एक तस्वीर साझा की और बताया कि फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों का रुख करेगी। फिल्म में आलिया ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है, जबकि रणबीर और विक्की 2026 के अंत तक क्लाइमैक्स शूट को पूरा करेंगे। खबरों के मुताबिक, दोनों आर्मी अफसर का किरदार निभाते दिखाई देंगे।