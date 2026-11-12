महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने सितारों की सुरक्षा का भरोसा दिया

टाइगर श्रॉफ पर हमले और धमकियों पर महाराष्ट्र के मंत्री की दो टूक- यहां डरना मना

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Nov 12, 202607:05 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के बाद से बॉलीवुड सितारे अपनी सुरक्षा काे काफी लेकर सजग हैं। हालिया दिनों में अमिताभ बच्चन, दलजीत दोसांझ और आयुष्मान खुराना समेत कई सितारों को धमकी भरे कॉल व ईमेल मिलने का मामला भी सामने आया है। अब महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सितारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि यहां डरना मना है।