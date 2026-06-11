प्रणित मोरे बुरे फंसे, पहले महिला आयोग का समन और अब पुलिस ने दर्ज किया केस

शिकंजा

बिरयानी कमेंट पर घिरे प्रणित

प्रणीत के शो में '370 रुपये की बिरयानी' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित और अन्य लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 'अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट' वायरल करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। FIR नए भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और IT एक्ट 2000 की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज की गई है।