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प्रणित मोरे बुरे फंसे, पहले महिला आयोग का समन और अब पुलिस ने दर्ज किया केस
प्रणित मोरे पर केस दर्ज

प्रणित मोरे बुरे फंसे, पहले महिला आयोग का समन और अब पुलिस ने दर्ज किया केस

लेखन नेहा शर्मा
Jun 11, 2026
07:14 pm
क्या है खबर?

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाला '370 बिरयानी विवाद' अब कानूनी शिकंजे में तब्दील हो चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के कड़े रुख के बाद अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी कॉमेडियन प्रणित के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। अपने शो में बिरयानी को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी पर हंसना स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित को बहुत भारी पड़ गया है।

शिकंजा

बिरयानी कमेंट पर घिरे प्रणित 

प्रणीत के शो में '370 रुपये की बिरयानी' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित और अन्य लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 'अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट' वायरल करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। FIR नए भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और IT एक्ट 2000 की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

ट्विटर पोस्ट

प्रणित मोरे की मुश्किलें बढ़ीं

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गाज

इन लोगों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस की इस कार्रवाई की गाज सिर्फ प्रणीत पर ही नहीं, बल्कि शो में शामिल अन्य लोगों पर भी गिरी है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे के साथ-साथ मंच से विवादित बयान देने वाले हिमांशु जांगड़ा और शो का हिस्सा रहीं एक अन्य दर्शक डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर अश्लीलता और अभद्र सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप है।

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पेशी

बयान दर्ज कराने के लिए होना होगा पेश

मुकदमा दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को आधिकारिक तौर पर समन जारी कर दिया है। इस समन के जरिए तीनों को महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है, ताकि इस पूरे विवाद पर उनके बयान दर्ज किए जा सकें। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि सोशल मीडिया पर इस आपत्तिजनक कंटेंट को किस मकसद से और कैसे फैलाया गया।

विवाद

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

विवाद की शुरुआत प्रणित के कॉमेडी शो से हुई, जहां दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक दर्शक ने अपनी डेटिंग का अनुभव साझा किया। उसने दावा किया कि उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी और बाद में उससे शारीरिक संबंध की उम्मीद की थी। वो बोला, "370 लगे हैं, उसे तो वसूल तो करूंगा ही।" युवक की इस टिप्पणी पर शो में हंसी-मजाक हुआ और प्रणीत भी ठहाके लगाते दिखे।

सख्ती

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भी सख्त

बता दें कि इस पुलिसिया कार्रवाई से पहले इस मामले में देश की सर्वोच्च महिला संस्था की एंट्री हुई थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रणित और आरोपी युवक हिमांशु जांगड़ा दोनों को समन जारी कर तलब किया है। आयोग के सामने पेशी के दौरान इन दोनों से इस विवादित वीडियो को लेकर तीखे सवाल-जवाब किए जाएंगे।

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