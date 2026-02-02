प्रेमानंद महाराज से मिले 'महाभारत' के युधिष्ठिर उर्फ गजेंद्र चौहान, सुनाया दिलचस्प किस्सा
BR चोपड़ा की लोकप्रिय 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान ने हाल ही में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्हें वृंदावन में महाराज का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का एक किस्सा भी याद किया। इस मौके पर प्रेमानंदा महाराज ने अभिनेता से कहा कि वो राष्ट्र के प्रति अपना अच्छा कर्म कर चुके हैं।
गजेंद्र ने सुनाया संवाद
वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने वो संवाद सुनाया जो अजट बिहारी को काफी पसंद था। उन्होंने बताया कि जब भी वो पूर्व प्रधानमंत्री से मिलते थे, तो वह यही संवाद सुनाने को कहते थे, जो इस तरह है- "कोई भी व्यक्ति, परिवार, परंपरा या प्रतिज्ञा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती।" बता दें, गजेंद्र को 'शिव महिमा' और 'रामायण' जैसे अन्य कई धार्मिक शो में देखा गया है।
