प्रेमानंद महाराज से मिले 'महाभारत' के युधिष्ठिर उर्फ गजेंद्र चौहान, सुनाया दिलचस्प किस्सा

लेखन ज्योति सिंह 05:37 pm Feb 02, 202605:37 pm

क्या है खबर?

BR चोपड़ा की लोकप्रिय 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान ने हाल ही में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्हें वृंदावन में महाराज का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का एक किस्सा भी याद किया। इस मौके पर प्रेमानंदा महाराज ने अभिनेता से कहा कि वो राष्ट्र के प्रति अपना अच्छा कर्म कर चुके हैं।